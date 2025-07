Tentano di uccidere il buttafuori della discoteca Fiesta a Roma: fermato il complice di chi ha sparato

Un uomo di 61 anni è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Roma perché accusato di essere il complice della persona che, nella notte di giovedì 24 luglio, ha sparato contro il buttafuori della discoteca Fiesta, punto di ritrovo per gli appassionati di musica latino-americana, che si trova in via delle Tre Fontane al civico 24, nel quartiere Eur. Il 61enne, B.N., sarebbe il conducente dell'automobile dalla quale sarebbero partiti i colpi di pistola.

Il veicolo è stato rintracciato grazie ai numeri di targa che gli investigatori sarebbero riusciti a recuperare attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di vigilanza e ad alcune testimonianze. In questo modo è stato possibile risalire al proprietario, che è stato fermato e portato in Questura dove sarà interrogato. Dagli accertamenti, come scritto precedentemente, è emerso che non sarebbe stato lui a sparare al buttafuori.

A farlo sarebbe stato un quarantenne – non ancora rintracciato – che poco prima sarebbe stato allontanato dall'addetto alla sicurezza perché, ubriaco, aveva litigato con un altro cliente. Sarebbe quindi ritornato al locale armato e avrebbe sparato contro il buttafuori ferendolo a una spalla. Dopodiché sarebbe scappato a bordo di un'automobile. A quel punto, sono stati subito chiamati gli operatori sanitari del 118 e la Polizia. La vittima è stata trasferita in ospedale: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo gli agenti hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e, in questo modo, sono riusciti a risalire al conducente del veicolo, con cui il quarantenne è fuggito.