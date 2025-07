Spari fuori a una discoteca dell’Eur, buttafuori del Fiesta ferito da un colpo di pistola

Foto da Google Maps

Spari davanti ad una discoteca nel quartiere Eur a Roma. Un uomo ha ferito un buttafuori del locale Fiesta con un colpo di pistola. L'episodio di violenza è accaduto nella notte di giovedì 24 luglio in via delle Tre Fontane 24. L'autore dell'aggressione, una persona sulla quarantina al momento non nota, dopo aver premuto il grilletto è scappata a bordo di un'auto, facendo perdere almeno finora le proprie tracce. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato con il commissariato Esposizione e la Squadra Mobile.

Secondo quanto ricostruito finora il responsabile dell'aggressione sarebbe stato allontanato dalla discoteca durante la notte per cause non note. Si tratta di un locale noto della movida romana per i concerti live e musica latino-americana. L'uomo ha lasciato la discoteca controvoglia e dopo alcuni minuti è tornato indietro, impugnando una pistola di piccolo calibro. Ha sparato contro un buttafuori, ferendolo a una spalla. Poi si è dato alla fuga, salendo su una macchina, che gli investigatori cercano di rintracciare. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 davanti alla discoteca è giunta un'ambulanza con gli operatori sanitari a bordo.

I soccorritori hanno preso in carico il buttafuri e l'hanno trasportato in ospedale, dov'è stato medicoato per la ferita d'arma da fuoco. Fortunatamente da quanto si apprende non rischia di morire. I poliziotti indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato alcune persone. Hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, che passeranno al vaglio per vedere se abbiano immortalato l'aggressore in fuga.