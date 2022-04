Spaccio di hashish e coca nella case Ater di Labaro, 16 arresti: tra i clienti anche minorenni Sedici persone sono state arrestate questa mattina perché accusate di spaccio di droga a Labaro. Tra i clienti soprattutto giovani, tra cui diversi minorenni.

A cura di Natascia Grbic

Sedici persone sono state arrestate questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sei persone sono finite in carcere, quattro ai domiciliari, mentre sei hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di persone appartenenti a tre gruppi separati, che operavano in vie diverse nel quartiere di Labaro/Prima Porta, e che usavano come base di spaccio gli androni dei palazzi dell'Ater. Due gruppi spacciavano principalmente hashish e marijuana, l'altro invece vendeva ai clienti la cocaina. Tra gli acquirenti moltissimi ragazzi giovani, tra cui diversi minorenni. Potevano andare a comprare le sostanze a qualsiasi ora, dalle prime ore del mattino fino a notte fonda. Lo spaccio, infatti, era organizzato in turni, in modo da coprire diverse fasce orarie.

L'operazione è stata condotta questa mattina alle prime luci dell'alba dagli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo, del distretto di Ponte Milvio, dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Presente anche l'unità cinofila e un elicottero della Polizia di Stato. Le indagini sono partite a maggio 2020 da una serie di accertamenti che hanno portato a ipotizzare l'esistenza di una piazza di spaccio all'ingresso di uno stabile di proprietà dell'Ater a Labaro/Prima Porta. I pusher aspettavano i clienti nell'androne del palazzo, prendevano i soldi e gli davano il tipo di droga che volevano. Oltre agli spacciatori, diverse vedette controllavano dall'alto l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine, così da fuggire prima di essere arrestati. Nel corso dell'indagine, durata due anni, sono state arrestate dieci persone, mentre tre chili tra hashish, marijuana e cocaina sono stati sequestrati.