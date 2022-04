Spacca la faccia alla compagna, ragazza salvata dai vicini di casa: arrestato il fidanzato La ragazza è stata portata al Policlinico Umberto I: ha riportato un trauma facciale e una vistosa ferita all’occhio.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato per aver picchiato violentemente la compagna. L'episodio è accaduto a Roma, in un appartamento a Casal Bruciato, nella periferia della capitale. A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa della coppia, dopo che hanno sentito delle urla disumane provenire dall'appartamento. Quando gli agenti sono entrati, hanno trovato la ragazza con vistose ferite alla testa e all'occhio. L'uomo è stato ammanettato e arrestato. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. La ragazza è stata invece portata in ospedale al Policlinico Umberto I, dove è stata presa con urgenza in carico dai medici. Le è stato riscontrato un trauma cranio facciale, oltre a una ferita all'occhio.

Ennesima violenza contro le donne: indaga la polizia

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per verificare se ci siano altri episodi di violenza oltre a quello avvenuto la scorsa sera. Difficile che si tratti di un episodio isolato: molto probabilmente, appena sarà possibile, gli agenti ascolteranno ancora la donna per capire da quanto tempo le violenze vanno avanti, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione. Un episodio, quello avvenuto a Casal Bruciato, che purtroppo non è raro nella capitale: sempre di più sono gli interventi delle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia. Spesso sono chiamate dai vicini di casa delle coppie, che sentono le urla provenire dalle abitazioni, ma non è raro che siano le stesse vittime ad allertare il 112, in modo da stoppare le violenze, che non di rado coinvolgono anche i figli quando ce ne sono.