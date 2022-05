Spacca bottiglia in testa a un tassista alla fine della corsa e lo deruba: arrestato 23enne Il ragazzo è stato bloccato dalla polizia e dai vigili urbani, accorsi a via Salviati dopo l’allarme lanciato dal tassista.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 23 anni ha spaccato una bottiglia in testa a un tassista per rubargli il portamonete. È accaduto domenica notte a Roma in via Salviati, nel quartiere Prenestino. Il giovane è inizialmente riuscito a fuggire, ma è stato poi arrestato dalla polizia e dai vigili urbani, giunti sul posto poco dopo la chiamata del tassista. Quest'ultimo, invece, è stato portato in ospedale in codice giallo: nonostante lo spavento non ha riportato fortunatamente gravi ferite, anche se la paura per la botta ricevuta è stata molta. Non è chiaro se il giovane abbia precedenti per aggressione, e se abbia già agito seguendo questo modus operandi. La polizia lo ha preso in custodia, arrestandolo per rapina. Prossimamente sarà interrogato dal giudice, in modo da ascoltare la sua versione dei fatti.

Spacca bottiglia in testa a un tassista: fermato dalla polizia

L'aggressione è avvenuta domenica notte, mentre il tassista stava facendo il suo solito turno di lavoro. Il ragazzo lo ha fermato, chiedendo un passaggio. Ma appena l'auto ha svoltato in via Salviati – dove il ragazzo aveva chiesto di essere portato – e si è fermata, il 23enne gli ha spaccato una bottiglia vuota in testa, gli ha preso il portafogli ed è fuggito. Forse pensava che il tassista non avrebbe chiamato la polizia, o forse credeva che non sarebbero riusciti a trovarlo. L'uomo però ha telefonato immediatamente alle forze dell'ordine, giunte sul posto dopo pochissimi minuti. Il ragazzo non ha avuto troppo tempo per allontanarsi, ed è stato trovato pochi metri dopo con il portafogli ancora in mano. Arrestato, è stato accusato di rapina.