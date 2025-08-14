Sorveglianza speciale per due anni a Massimiliano Minnocci, il ‘Brasiliano’: “È pericoloso”

Massimiliano Minnocci, conosciuto da tutti sui social come ‘Il Brasiliano‘, è stato messo sotto sorveglianza speciale. Il provvedimento, proposto dalla Questura di Roma, gli è stato notificato nei giorni scorsi in seguito alle numerose vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista. Per due anni Minnocci non potrà uscire da Roma né da casa dopo le 21.30, non potrà frequentare pregiudicati, entrare in locali dove si bevono alcolici, e partecipare a riunioni non autorizzate.

La notizia è riportata da la Repubblica. Conosciuto più per le sue vicende giudiziarie che per il tentativo di fare l'influencer sui social, Minnocci è stato arrestato dalle forze dell'ordine diverse volte. L'ultima in ordine di tempo, per aver picchiato con un bastone la sua ex fidanzata mentre era sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il giudice, disponendo l'arresto, aveva rilevato come "le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente: come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa", essendo "attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma, alla messa alla prova". E proprio quest'ultimo evento ha fatto decidere alla Questura di procedere con la misura della sorveglianza speciale.

Solo nel 2021 Minnocci aveva anche ricevuto il divieto di ingresso nell'isola di Ponza per tre anni. Completamente ubriaco, aveva seminato il panico fuori da un locale, scagliandosi contro le auto in sosta e poi anche contro i poliziotti intervenuti per calmarlo. Arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, provò a giustificarsi dicendo di aver reagito così perché derubato. Ma la lista dei suoi comportamenti violenti, tra aggressioni e minacce, è lunga.