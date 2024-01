Sorpreso a casa della ex il giorno di Capodanno dopo il divieto di avvicinamento: arrestato 48enne L’uomo è stato trovato nell’abitazione della dai carabinieri della stazione locale che lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Viterbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Non si sarebbe dovuto avvicinare ai luoghi frequentati dalla ex compagna e neppure alla sua abitazione. Invece, nella giornata del primo gennaio, Capodanno 2024 è stato sorpreso nell'appartamento della donna, a Soriano nel Cimino, nel viterbese. A trovarlo nell'abitazione, gli stessi carabinieri della compagnia di Viterbo che lo hanno arrestato in flagranza di reato, per la violazione dei provvedimenti.

Maltrattava l'ex compagna, controlli sul quarantottenne

L'uomo, un quarantottenne, era già strettamente controllato dai carabinieri che da tempo continuavano ad essere attenti e a seguirlo nei suoi movimenti. Le misure di allontanamento dalla casa familiare de il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex erano scattate a causa dei maltrattamenti e delle condotte vessatorie nei confronti della donna.

Trovato in casa della ex nel giorno di Capodanno

Durante uno degli approfondimenti da parte dei militari, sono stati proprio i carabinieri della stazione in via Giuseppe Parisi di Soriano nel Cimino a ritrovarlo all'interno dell'abitazione della donna. Non appena sorpreso nella casa, lo hanno bloccato e trasferito immediatamente in camera di sicurezza, dove è rimasto in attesa dell’udienza presso le aule del Tribunale di Viterbo.

L'arresto dell'uomo

Dopo dopo gli accertamenti dei carabinieri, in seguito è stato convalidato l'arresto nei confronti del quarantottenne. L'uomo è stato raggiunto dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, così è stato subito trasferito nel carcere Mammagialla di Viterbo, la casa circondariale più vicina, ad una ventina di chilometri dal comune di Soriano nel Cimino.