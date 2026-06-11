Arrestato il conte Robert Filo della Torre: ha violato il divieto di avvicinamento alla madre

Il conte Robert Filo della Torre è stato arrestato per essere stato trovato a circa mille metri dall’abitazione della madre, nei confronti della quale ha il divieto di avvicinamento.

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Robert Filo Della Torre di Santa Susanna è stato arrestato. Il conte – ma su questo c'è un alone di mistero, dato che i nobili Filo della Torre sostengono di non avere alcun legame con lui – ha violato il divieto di avvicinamento alla madre, nei confronti della quale è indagato con le accuse di atti persecutori ed estorsione.

Secondo quanto emerso, il 36enne è stato trovato a circa un chilometro dall'abitazione della donna, che in passato lo aveva denunciato per l'insistenza con cui le chiedeva denaro, in modo molto violento e insistente, tanto che lei era arrivata ad aver paura di lui e delle sue reazioni imprevedibili. Temendo per lui e rendendosi conto di non riuscire a gestire una situazione così delicata, aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il figlio, in modo da impedirgli di dilapidare il patrimonio di famiglia.

Filo della Torre è stato visto mentre litigava con il proprio amministratore di sostegno e proprio questo episodio ha fatto scattare il controllo della polizia, che ha così accertato come non avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo.

Il 36enne non è nuovo alle cronache giudiziarie. In più occasioni è stato denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. Lo scorso anno è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che una vicina di casa aveva chiamato le forze dell'ordine, riferendo di averlo visto lasciare da sola in strada una cagnolina Jack Russell di due anni. Nel corso di un successivo controllo, i carabinieri hanno accertato che l'animale era detenuto in condizioni terribili e decisamente poco igieniche, all'interno di una gabbia circondata da bottiglie di alcolici vuote e rifiuti. Il conte, in quell'occasione, ha respinto fortemente le accuse di maltrattamento.