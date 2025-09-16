Abbandona una cagnolina lanciandola per strada: denunciato il conte Robert Filo della Torre

Il nobile, con qualche apparizione in tv, è stato denunciato per crudeltà e maltrattamenti nei confronti di un Jack Russell Terrier. L’animale era tenuto in una gabbia fra bottiglie vuote e schegge di vetro.

Foto da Facebook

È stato denunciato per maltrattamenti e abbandono di animale Robert Filo della Torre di Santa Susanna, conte con qualche apparizione in programmi Mediaset e svariati guai giudiziari. Il 18 agosto scorso avrebbe lanciato per strada e abbandonato una cagnolina fuori dalla sua casa su via Nemorense, nel quartiere Parioli a Roma. L'animale è stato sequestrato e preso in affidamento da uno dei carabinieri intervenuti per salvarlo.

La gabbia della cagnolina fra bottiglie vuote e vetri rotti

Il cane è una femmina di Jack Russell Terrier di due anni e dal pelo bianco e marrone. Secondo le indagini, era stata affidata a Robert Filo della Torre da un'amica da circa un anno. Al momento del loro ingresso in casa, però, i carabinieri hanno potuto osservare le condizioni pessime in cui era costretta. La sua cuccia era in una gabbia circondata da bottiglie di alcolici vuote e schegge di vetro. Condizioni che sono valse al nobile, 36 anni, l'accusa da parte della procura di crudeltà e maltrattamenti in aggiunta a quella di abbandono.

A denunciare il comportamento alle autorità è stata una donna che ha visto Filo della Torre lanciare il cane in mezzo alla strada e poi rientrare in casa. A quel punto si è avvicinata all'animale e ha chiamato il numero sulla targhetta, a cui ha risposto proprio l'uomo denunciato. Il conte sarebbe, quindi, sceso dal proprio appartamento e avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la signora. Dei passanti sono intervenuti in sua difesa facendo anche cadere il 36enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Parioli e anche un'ambulanza, chiamata a verificare le condizioni di salute dell'uomo.

Dopodiché i militari sono entrati nell'abitazione per controllare come fosse tenuta la cagnolina, che è risultata essere registrata ma senza nome. Era di proprietà di una donna che l'aveva data in cura a Filo della Torre e che, contattata, ha provato senza successo a riavere l'animale. L'autorità giudiziaria non ha affidato a un'altra famiglia la Jack Russell, che è così rimasta con uno dei carabinieri che l'ha salvata.

Chi è Robert Filo della Torre di Santa Susanna

Robert Filo della Torre si presenta come un membro della famiglia della contessa uccisa all'Olgiata nel 1991, anche se in più di un'occasione i suoi membri hanno dichiarato di non avere nulla a che vedere con lui. In qualche occasione è stato ospite in programmi del pomeriggio delle reti Mediaset, ma è conosciuto anche in tribunale. Negli scorsi anni è stato più volte denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento.

È anche andato a processo per insolvenza fraudolenta dopo che, nel marzo 2013, si era rifiutato di pagare dei panini dal valore totale di otto euro in un bar di via del Tritone. "Io sono nobile e mi ti compro. Ti spacco la testa e non ti pago i panini", avrebbe detto al barista. Si era poi rivolto alla stessa maniera ai carabinieri intervenuti per sedare gli animi: "Vengo dalla più importante famiglia di Roma. Vi faccio licenziare".