video suggerito

Sorpresa, al quarto posto delle migliori pizzerie del mondo c’è 180 grammi di Roma La classifica delle migliori pizze del mondo secondo la rivista britannica Time Out: al quarto posto c’è la pizzeria 180 grammi di Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pizzeria 180 Grammi, una delle pizze nel menu

Qual è la migliore pizza del mondo secondo la rivista britannica Time Out? Non poteva che essere una pizzeria di Napoli e, secondo i giornalisti inglesi, è la Pizzeria da Attilio. Ma al quarto posto c'è una pizzeria romana e si tratta della famosa 180 grammi. Al secondo posto della classifica di Time Out c'è Scarr's Pizza di New York, che offre i classici slice di pizza newyorkese al formaggio. Sul gradino più basso del podio c'è Pizza Marumo di Tokyo. Viene menzionata la Japanese Umami pizza, condita con crema di funghi shiitake secchi, mozzarella, pecorino, sgombro, fiocchi di bonito, kombu, cipolle verdi, sesamo e salsa di soia.

Al quarto posto la pizzeria romana 180 grammi

Al quarto posto, come anticipato, viene menzionata una pizzeria di Roma: 180 grammi, che si trova a via Genazzano, zona Villa Gordiani. Viene menzionata la pizza capricciosa (margherita con acciughe, prosciutto crudo, olive e funghi).

Così viene descritta la pizzeria 180 grammi:

Leggi anche Il Bambino Gesù è il sesto ospedale pediatrico migliore al mondo secondo la classifica di Newsweek 2025

La ‘scrocchiarella', simbolo di Roma, è una pizza rotonda con una base sottile e bruciacchiata che offre una bella croccantezza. Tipicamente servita all'ora di cena (con una Peroni frizzante), è disponibile in infiniti gusti, ma la capricciosa si distingue per la sua varietà di condimenti. Per una delle versioni migliori, recatevi nel quartiere orientale di Centocelle, dove la cucina autentica brilla lontano dalle folle di turisti. Guidata da Jacopo Mercuro, la rivisitazione in chiave moderna dei classici romani ha fatto guadagnare a 180g Pizza Romana un posto nella classifica delle migliori pizze d'Italia e del mondo.

La classifica delle migliori pizzerie del mondo

Continuando con la classifica delle migliori pizzerie del mondo, al quinto posto Bella Brutta di Sydney, al sesto posto Diamond Slice, Copenhagen, al settimo posto Dough Hands di Londra, all'ottavo Novo, Cape Town, al nono posto Oobatz di Parigi e, infine, al decimo posto Baldoria di Madrid.