Sora, studente accoltellato davanti al liceo per uno sguardo: denunciato 17enne

I carabinieri hanno denunciato un 17enne di Isola del Liri: è accusato di avere ferito al collo un coetaneo a Sora, è stato riconosciuto da vittima e testimoni.

È stato identificato il giovane che, ieri, ha ferito un 17enne davanti al liceo artistico Antonio Valente di Sora, nel Frusinate: si tratta di un 17enne di Isola del Liri, quando i carabinieri sono arrivati alla sua abitazione ha sostanzialmente ammesso e ha anche consegnato il coltello. I due, a quanto pare, non si conoscevano, non si erano mai visti prima: a scatenare l'aggressione sarebbe stato il classico sguardo di troppo. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero, le informazioni saranno trasferite dalla Procura di Cassino, che stava seguendo il caso, a quella per i Minori di Roma.

Studente ferito al collo davanti al liceo a Sora

L'episodio risale alla giornata di ieri, 16 gennaio. La vittima era da poco uscita dal liceo. Con l'altro giovane ci sarebbe stato un battibecco, probabilmente scaturito da un pretesto, come potrebbe essere uno sguardo male interpretato. Non è chiaro se ci sia stata una colluttazione o soltanto una discussione verbale, e nemmeno se il coltello sia stato puntato alla gola e abbia graffiato con la lama, o se sia stato proprio sferrato un fendente. Il responsabile si è dileguato subito dopo. Il 17enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora ma le sue condizioni non destano preoccupazione: soltanto una fasciatura, su una ferita superficiale, è stato dimesso già ieri con prognosi di 10 giorni.

Denunciato 17enne di Isola del Liri

Delle indagini si sono occupati i carabinieri di Sora, che hanno ascoltato le testimonianze dei ragazzi presenti e hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza. Unico elemento certo, quel giovane sconosciuto non era uno studente del liceo. Gli elementi raccolti hanno permesso di restringere il campo e i sospetti si sono concentrati sul 17enne di Isola del Liri, che è stato raggiunto in serata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Sora e della stazione di Isola del Liri; è stato riconosciuto da testimoni e vittima.