Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, è ferito al collo: caccia all’aggressore

Paura davanti al Liceo Artistico di Sora: uno studente è rimasto ferito al collo al termine di una discussione. L’aggressore è fuggito, indagano i carabinieri.

Foto da Google Maps

Momenti di paura questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone, dove uno studente è rimasto ferito con una coltellata durante un’aggressione avvenuta davanti al Liceo Artistico Antonio Valente di via Marcello Lucarelli. Il ragazzo è stato colpito al collo al termine di una lite improvvisa con un giovane che, dopo l’episodio, si è dato alla fuga.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sora. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, tutto sarebbe nato da una breve ma accesa discussione scoppiata fra la vittima e l'aggressore sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti. In pochi istanti la situazione è degenerata: inizialmente il ragazzo attualmente in fuga avrebbe minacciato il liceale e poi lo avrebbe ferito durante una colluttazione, per poi allontanarsi rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile. L’area è stata messa in sicurezza mentre venivano raccolte le prime testimonianze.

Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. I medici gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni.

Adesso gli investigatori stanno ora lavorando sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, presenti nella zona, oltre alle dichiarazioni dei testimoni. L'obiettivo è individuare l’autore dell’aggressione, ma anche ricostruire la dinamica per provare a capire le motivazioni alla base dell’episodio che ha scosso la comunità scolastica.