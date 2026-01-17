roma
Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, è ferito al collo: caccia all’aggressore

Paura davanti al Liceo Artistico di Sora: uno studente è rimasto ferito al collo al termine di una discussione. L’aggressore è fuggito, indagano i carabinieri.
A cura di Francesco Esposito
Foto da Google Maps
Foto da Google Maps

Momenti di paura questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone, dove uno studente è rimasto ferito con una coltellata durante un’aggressione avvenuta davanti al Liceo Artistico Antonio Valente di via Marcello Lucarelli. Il ragazzo è stato colpito al collo al termine di una lite improvvisa con un giovane che, dopo l’episodio, si è dato alla fuga.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sora. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, tutto sarebbe nato da una breve ma accesa discussione scoppiata fra la vittima e l'aggressore sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti. In pochi istanti la situazione è degenerata: inizialmente il ragazzo attualmente in fuga avrebbe minacciato il liceale e poi lo avrebbe ferito durante una colluttazione, per poi allontanarsi rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile. L’area è stata messa in sicurezza mentre venivano raccolte le prime testimonianze.

