Indagine Istat su Violenza di genere, interrogazione in Parlamento di Avs su questionari inventati

È stata presentata oggi, lunedì 20 aprile 2026, l'interrogazione in Parlamento sull'inchiesta di Fanpage.it sui questionari Istat sulla violenza di genere sulle interviste falsificate e le risposte inventate. A presentare l'interrogazione, come aveva già annunciato qualche giorno fa a Fanpage.it, è stata Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra.

L'inchiesta di Fanpage.it sulle rilevazioni di Istat

L'interrogazione è destinata alla Presidente del Consiglio e alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali che vengono chiamate a dare una risposta scritta sul caso sollevato il 17 aprile scorso. Secondo quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage.it, alcune interviste condotte nell'ambito dell'Indagine sulla violenza contro le donne di Istat non sono mai state realizzate realmente, mettendo a rischio l'attendibilità del risultato della rilevazione.

Nella stessa inchiesta, inoltre, sono state descritte le condizioni di lavoro di rilevatori e rilevatrici con forme contrattuali inadeguate e retribuzioni molto basse, con pagamento solo a intervista avvenuta. Le rilevazioni di Istat sono esternalizzate dal 2009, dal 2023-2024 molte sono state affidate in appalto e dall'estate 2024 è stata imposta una riduzione del 30% delle retribuzioni. In particolare, le rilevazioni per l'Indagine sulla violenza contro le donne, che prevedeva interviste in presenza, il compenso per ciascuna intervista, di due o tre ore di tempo con distanze anche di oltre 50 chilometri, prevedeva 28 euro lordi da cui veniva trattenuto un ulteriore 20%.

L'interrogazione parlamentare di Piccolotti dopo l'inchiesta di Fanpage.it

"La qualità delle rilevazioni ISTAT ha una enorme importanza politica, oltre che scientifica, perché ne va della qualità dell’azione di governo, più in generale delle politiche pubbliche del nostro Paese ed europee – si legge nel documento dell'interrogazione parlamentare presentata da Piccolotti – La compressione delle retribuzioni e dei diritti incide, il caso in questione lo testimonia, sulla qualità del lavoro che, vista l'elevata specializzazione richiesta, andrebbe valorizzata, sia dal punto di vista contrattuale che salariale".

Per questa ragione nell'interrogazione viene richiesto "quali iniziative urgenti di competenza intendono intraprendere per assicurare tipologia contrattuale e la retribuzione adeguate alle rilevatrici e ai rilevatori che conducono le indagini per ISTAT" e "se non ritengono che, vista l’importanza delle rilevazioni ISTAT per orientare l’azione di governo, non sia necessario porre in essere ogni iniziativa di competenza per sollecitare e al contempo favorire un percorso di internalizzazione delle rilevatrici e dei rilevatori".