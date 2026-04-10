Accoltellato davanti un B&b: 20enne ferito chiede disperatamente aiuto bussando alle porte delle case

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Un ragazzo è rimasto gravemente ferito, accoltellato vicino a un Bed&Breakfast nel Comune di Sora, in provincia di Frosinone. L'aggressione è avvenuta nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile in località Valpara. Vittima del ferimento è un ventenne proveniente dall'Abruzzo, che alloggiava nella struttura ricettiva. A seguito dell'accoltellamento il giovane ha dovuto ricorrere a cure mediche. Da quanto si apprende però le sue condizioni di salute non sono gravi e non rischia di morire. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sora.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era notte e il giovane si trovava vicino al Bed&Breakfast in cui soggiornava. Non è infatti un residente, ma proveniva dall'Abruzzo. Dal suo racconto una persona armata di coltello gli si è avvicinata e lo ha aggredito, ferendolo a un braccio.

Il giovane ferito ha bussato alle case vicine

Il ventenne ha chiesto aiuto ai residenti, bussando alle case vicine alla struttura ricettiva con il braccio sanguinante. Gli abitanti hanno risposto alla sua richiesta di soccorso chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico il ventenne e lo ha trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Sora. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi: ha riportato ferite d'arma da taglio, che non destano particolare preoccupazione.

Accertamenti nel Bed&Brekfast

I carabinieri indagano sull'aggressione, per ricostruirne la dinamica esatta e per risalire al presunto autore, che non è stato ancora individuato. Tra le varie ipotesi al vaglio degli investigatori c'è la pista della droga. I militari hanno svolto accertamenti nel Bed & Breakfast davanti al quale sarebbe avvenuta l'aggressione e stanno verificando se in zona siano presenti telecamere di sorveglianza che possano aver immortalato l'accaduto o l'autore in fuga.