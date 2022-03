“Solo gang bang”: sfruttavano donne povere facendole prostituire, arrestati tre uomini Le donne erano costrette ad avere rapporti sessuali di gruppo, la maggior parte dei soldi veniva intascata dagli sfruttatori, che gestivano un locale a Portuense.

A cura di Natascia Grbic

Tre uomini di età compresa tra i 36 e i 66 anni sono stati arrestati mercoledì sera dagli agenti del distretto San Paolo diretti da Michele Peloso con l'accusa di sfruttamento e induzione alla prostituzione. Avevano trasformato uno studio fotografico in un locale a Roma, zona Portuense, dove le donne erano costrette ad avere rapporti sessuali di gruppo con un minimo di sei a un massimo di dieci uomini. A loro però, andavano solo una piccola parte dei soldi pagati dai clienti. Secondo quanto riportato da la Repubblica, che ha pubblicato la notizia, gli uomini che ormai andavano abitualmente pagavano una cifra inferiore, circa 60 euro. I nuovi avventori, invece, 100 euro. Alle donne venivano invece dati 50 o 60 euro a volta, 100 se avevano rapporti con dieci uomini. Un sistema ben collaudato da parte dei tre uomini, che lucravano sul loro bisogno di soldi.

Donne sfruttate per sesso di gruppo, arrestati tre uomini

Gli arresti sono avvenuti mercoledì sera, mentre il locale è stato ovviamente chiuso. Le donne che venivano sfruttate sono circa sei, la maggior parte di loro ha confidato agli agenti che avevano bisogno di quel lavoro per mantenersi a causa delle difficili condizioni economiche. Una disperazione che era stata ben capita dai tre arrestati, che non hanno esitato nemmeno un secondo a escogitare un piano per guadagnare montagne di soldi sfruttandole e guadagnando migliaia di euro sulla loro pelle. Durante la perquisizione del locale sono stati sequestrati pochi contanti, circa 350 euro, ma è stato trovato un libretto con i nomi dei clienti e le cifre pagate da ognuno di loro. Adesso i tre uomini sono in carcere, ma continuano le indagini su un quarto sfruttatore che si occupava di trovare i clienti sui siti internet.