Simone Schiavello ucciso a 20 anni a Ostia, l’omicida è un pusher: l’ipotesi del delitto per droga

L’uomo che ha ucciso il 20enne Simone Schiavello è uno spacciatore. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sul rapporto tra la vittima e il suo omicida.

Una discussione per questioni legate alla droga. Questa la pista seguita dai carabinieri di Ostia in relazione alla morte di Simone Schiavello, il giovane di vent'anni ucciso la scorsa notte in via Forni, nel quartiere dove spadroneggia il clan Spada. A essere stato fermato con l'accusa di omicidio è uno spacciatore, portato in caserma nelle scorse ore. Sarebbe stato lui a colpire Schiavello con vari fendenti alla coscia, recidendogli l'arteria femorale e condannandolo a morte.

Gli investigatori stanno cercando di capire il rapporto tra Schiavello e il suo omicida: se si conoscessero, o se il 20enne sia finito per caso nella discussione, alla quale avrebbero partecipato diverse persone. Che sarebbero poi fuggite, lasciando il ragazzo in terra in una pozza di sangue. L'allarme è stato dato dai residenti, che hanno sentito le urla del giovane: quando i soccorritori sono arrivati, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, dove è arrivato in condizioni disperate. Sin da subito è stato chiaro che il quadro clinico era molto complesso, e che le speranze di salvarlo erano poche: nonostante questo, i medici sono riusciti a rianimarlo dopo ben due arresti cardiaci. Alla fine però, le sue condizioni si sono aggravate: Simone è entrato in coma, ed è morto poco dopo nel letto del reparto di terapia intensiva del nosocomio.

Un delitto, quello del giovane, che si aggiunge a una lunga scia di fatti violenti accaduti a Ostia negli ultimi tempi. Il prossimo martedì a Ostia arriverà una delegazione dell'Antimafia, per discutere del contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga sul territorio. E capire quali risposte possano essere messe in campo, in modo da attuare strategie concrete per invertire la rotta.