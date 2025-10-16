Morto Simone Schiavello, il 20enne accoltellato a Ostia: fermato il presunto autore dell’omicidio

Non ce l’ha fatta Simone Schiavello, il 20enne accoltellato in via Forni stanotte a Nuova Ostia. È morto alle ore 21 all’ospedale San Camillo di Roma. I carabinieri hanno fermato il presunto autore dell’omicidio.

Ferito gravemente, non ce l'ha fatta e si è spento dopo ore di agonia. Il ragazzo è stato vittima di un accoltellamento in via Antonio Forni avvenuto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre. Arrivato nel nosocomio sulla Circonvallazione Gianicolense trasportato con l'eliambulanza, le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. I medici hanno fatto il possibile nel tentativo di salvargli la vita.

Fermato il presunto autore dell'omicidio

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica. I militari hanno fermato una persona, indiziata di aver compiuto il delitto. Rischia di essere indagata per omicidio. Verrà ascoltata in caserma in merito ai fatti. Simone Schiavello è stato accoltellato alla coscia destra, un colpo fatale gli ha reciso l'arteria femorale. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per cercare di fermare la grave emorragia. Si trovava ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Il suo quadro clinico è purtroppo degenerato, fino al decesso.

La pista della lite per la vendita della droga

L'ipotesi è che l'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nata per motivi legati alla vendita della droga. Una discussione alla quale hanno partecipato più persone, non è ancora chiaro quante per l'esattezza. Secondo quanto ricostruito finora i fatti risalgono alle ore 23 di ieri e sono accaduti precisamente a Nuova Ostia. Simone Schiavello si trovava in strada, quando è stato accoltellato alla coscia destra una persona, che poi è scappata abbandonandolo a terra in una pozza di sangue.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il giovane riverso in strada e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi. Trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale G.B.Grassi di Ostia, le sue condizioni di salute particolarmente critiche hanno richiesto il trasferimento al San Camillo. Poi il decesso dopo l'intervento chirurgico e ore di agonia.