Ragazzo di 20 anni accoltellato in strada a Ostia: caccia agli aggressori, è in fin di vita

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato nella notte fra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre 2025 a Ostia. Un solo colpo che però gli ha reciso l'arteria femorale. Il ventenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato operato ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Accoltellato nella notte a Ostia: carabinieri a lavoro per rintracciare i responsabili

L'aggressione è avvenuta intorno alle 23.00 di mercoledì 15 in via Antonio Forni, nella zona conosciuta come Nuova Ostia. Sarebbero stati alcuni passanti a notare il ragazzo sanguinante e riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, che stanno indagando per rintracciare i responsabili. Sembra che il ventenne avesse dei precedenti e gli inquirenti ipotizzano che dietro all'accoltellamento ci siano questioni relative allo spaccio di droga.

In via Forni il duplice omicidio che ha cambiato gli equilibri criminali di Ostia

La via, a pochi metri da piazza Gasparri, è tristemente nota perché nel 2011 è stata teatro dell'uccisione in pieno giorno di Giovanni Galleoni, detto ‘Baficchio‘, e Francesco Antonini, detto ‘Sorcanera‘. I due, un tempo legati alla Banda della Magliana, erano esponenti di rilievo della criminalità organizzata di Ostia.

Il loro assassinio, un'esecuzione in stile mafioso, ha cambiato gli equilibri criminali del litorale romano da quel momento dominato dal clan degli Spada. Ed è stato proprio Carmine Spada ad essere condannato in appello nel 2023 per il duplice omicidio