Si stacca intonaco dal soffitto di una scuola media, calcinacci colpiscono studente: chiusa per controlli Non si sa quando la scuola potrà riaprire. Gli studenti della terza media saranno trasferiti in altre sedi, mentre quelli di prima e seconda seguiranno le lezioni con la didattica a distanza.

A cura di Natascia Grbic

Paura oggi in una scuola secondaria di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Una parte di intonaco si è staccato dal soffitto di una delle classi, facendo cadere alcuni calcinacci addosso a uno studente. La scuola è stata immediatamente dal comune, gli studenti delle terze spostati in altre sedi (anche con turni pomeridiani), mentre le prime e le seconde seguiranno la didattica a distanza. La chiusura è stata decisa in via precauzionale al fine di eseguire le verifiche strutturali sull'edificio e controllare le condizioni di tutti i solai.

Sul posto, subito dopo l'incidente, sono arrivati i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118 per valutare le condizioni dello studente ferito, che non avrebbe riportato gravi ferite. Non si sa quando la scuola sarà nelle condizioni di poter riaprire: non è escluso che non possa ospitare le votazioni per il referendum dell'8 e 9 giugno. Il sindaco Anselmo Rotondo ha dichiarato che fino a quando tutti i controlli non saranno effettuati e la messa in sicurezza fatta, l'istituto non potrà riaprire.

"Personalmente sono fuori città per qualche giorno per impegni personali ma ho seguito e sto seguendo in prima persona quanto accaduto in costante contatto con l’assessore Longo, i carabinieri, la polizia locale, l’ufficio tecnico e manutenzione – le parole del sindaco – Ringrazio tutti per la tempestività e collaborazione fornita. Per questo in via precauzionale e in accordo con l’assessore alla pubblica istruzione, abbiamo deciso di chiudere la scuola e procedere ad una verifica strutturale dell’intero immobile che ospita la scuola media. È un fatto che purtroppo può accadere, invito tutti a non speculare su un settore, come la scuola, sul quale l’amministrazione comunale ha investito e sta investendo tante risorse proprio per garantire la sicurezza e la tranquillità in tutti gli istituti scolastici. Proprio per la scuola San Tommaso è stato richiesto un finanziamento per la messa in sicurezza totale".