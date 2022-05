Si sente male mentre fa il bagno a Santa Severa: morto turista norvegese Per lui non c’è stato nulla da fare: i bagnini lo hanno immediatamente soccorso e provato a rianimarlo, ma l’uomo è morto poco dopo.

A cura di Natascia Grbic

Un turista norvegese è morto nel pomeriggio di domenica 29 maggio a Santa Severa a causa di un malore. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava facendo il bagno nei pressi del castello quando si è sentito male e ha cominciato ad annaspare in acqua. Subito i bagnini si sono gettati in mare per aiutare il turista e lo hanno portato immediatamente fuori dall'acqua, ma non c'è stato nulla da fare, ed è morto poco dopo. Inutile l'intervento dell'eliambulanza, che non ha fatto in tempo a portare l'uomo in ospedale. Sul posto anche la Guardia costiera. Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena e nulla hanno potuto fare per aiutare il turista.

Nettuno, 17enne disperso in mare: ricerche ancora senza esito

Quella di Santa Severa è la seconda tragedia avvenuta nella giornata di domenica. A Nettuno un ragazzo è disperso in mare dal pomeriggio di ieri, le ricerche sono ancora in corso e purtroppo non hanno ancora avuto esito. Da ieri e per tutta la notte vigili del fuoco e guardia costiera hanno scandagliato il mare, senza successo, dopo che era stato lanciato l'allarme. Il 17enne stava facendo il bagno con un amico nella spiaggia davanti la chiesa di Santa Maria Goretti quando le onde li hanno spinti sempre più a largo. I bagnanti si sono gettati in mare e sono riusciti a recuperare l'amico, ma non il 17enne, trascinato dalla corrente sempre più lontano dalla riva. Lanciato l'allarme, sono scattate le ricerche di guardia costiera e vigili del fuoco, ancora senza esito. A quanto si apprende, il ragazzo è un 17enne di origine egiziana, andato al mare con l'amico per passare il pomeriggio in spensieratezza. Un pomeriggio che, purtroppo, è finito nel peggiore dei modi.