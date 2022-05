Non riesce a tornare a riva per il mare mosso, 17enne scompare in mare: ricerche in corso Il ragazzo non è riuscito a tornare a riva a causa del mare mosso. Sul posto vigili del fuoco, Capitaneria di porto, carabinieri e polizia di stato.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Sono in corso le ricerche di un ragazzo di diciassette anni disperso in mare a Nettuno. L'allarme è stato dato ieri sera, quando a causa del mare mosso due giovani si sono trovati in difficoltà. Erano andati a nuotare al largo della spiaggia che si trova davanti la chiesa di Santa Maria Goretti, ma date le onde non sono riusciti a tornare a riva. Subito i bagnanti si sono mobilitati per aiutarli: uno dei due giovani è riuscito a uscire dal mare, dell'altro non si ha ancora traccia. Sul posto i vigili del fuoco con un elicottero e la motovedetta della Capitaneria di porto, impegnati nelle ricerche. Arrivati anche i carabinieri, la polizia di stato per le operazioni via terra.

Giovane disperso in mare: i bagnanti hanno provato ad aiutarlo

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma sembra che al momento il giovane non sia stato ancora trovato. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un 17enne di origine egiziana. Erano le 16.30 quando i due amici sono entrati in acqua, per andare a fare una nuotata al largo. Il mare mosso però e la forte corrente non gli hanno consentito di tornare a riva. I bagnanti hanno provato ad aiutare il 17enne, ma senza successo: quando hanno visto i giovani in difficoltà alcuni di loro si sono tuffati in mare. L'amico sono riusciti a raggiungerlo e a trascinarlo a riva. Non sono invece riusciti a recuperare il 17enne a causa della corrente, che l'avrebbe spinto ancora più a largo. Sono attimi di apprensione questi per la famiglia e gli amici del ragazzo, che risulta ancora disperso in mare. In tanti hanno aspettato sulla spiaggia di Nettuno questa notte, in attesa della notizia del ritrovamento, ancora non arrivata.