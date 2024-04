video suggerito

È morta Mira, il labrador bagnino ha salvato otto bambini in mare a Sperlonga Mira è stata la protagonista di undici interventi in mare, come un salvataggio di 14 persone, tra cui 8 bambini, a Sperlonga nell’estate del 2021 e del 2023 a Montalto di Castro. La Sics: “Grazie Mira!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mira, il cane bagnino. (Foto della Scuola Italiana Cani Salvataggio)

Un labrador supereroe con una lunga "carriera" da bagnino sulle coste del Lazio. È morta Mira, della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics), che si è resa protagonista di tanti episodi di soccorso nelle ultime stagioni balneari. Aveva otto anni e da tempo aveva un tumore, che le ha procurato metastasi ovunque. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri consegnate a Luigi, il suo amico conduttore della Sics.

Il salvataggio più importante è avvenuto nell'estate del 2021 davanti alla costa di Sperlonga, nel tratto tra la Spiaggia dell'Angolo e il Lido Altamarea, dove tre famiglie con otto bambini tra i 6 e i 12 anni, sono state trasportate al largo dalla corrente del mare. I bagnanti sono stati trascinati via e non riuscivano più a tornare sulla spiaggia. Il cane bagnino, insieme ad altre due unità cinofile, ha soccorso il gruppo che si trovava a circa 100 metri dalla riva a bordo di canotti, materassini e una tavola da surf.

Mira ha fatto 11 interventi in mare e salvato 14 persone



MIra e un altro cane da salvataggio a Montalto di Castro

Mira è intervenuta undici volte in soccorso dei bagnanti del Lazio. Oltre il caso più famoso di Sperlonga, il labrador color panna ha soccorso insieme al golden retriever Philyp una ragazza di 22 anni nel luglio della scorsa estate a Montalto di Castro, nel tratto di spiaggia libera tra il lido Il Gabbiano e lo stabilimento dell'Aeronautica Militare. La 22enne si era allontanata da sola a circa 130 metri dalla riva. Sempre a Montalto di Castro, nel 2022 Mira e il collega Pedro hanno salvato tre persone, due sorelle di Arezzo e un'altra donna di 52 anni.

Il rapporto con il suo conduttore Luigi

La presenza di Mira era un appuntamento fisso del fine settimana per i corsi della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Il labrador lavorava come aiuto istruttore al fianco di Luigi, il suo conduttore, sul campo di addestramento dell'Ardeatina, nella sezione centro-meridionale della scuola. Una perdita importante per la Sics e per Luigi che l'accudiva in casa sua assieme alla moglie e ai due bambini. La Sics l'ha salutata in un post su Facebook, con una foto che la immortala, mentre scruta l'orizzonte del mare, quello che sapeva fare meglio: "Grazie Mira!".