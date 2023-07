Montalto di Castro, rischiano di annegare: cani bagnino salvano due donne a distanza di poche ore Due donne salvate a distanza di poche ore a Montalto di Castro. Rischiavano di annegare in mare, ma i cani bagnino le hanno riportate a riva.

A cura di Alessia Rabbai

Mira, Philyp, Anael e Rio sono i quattro cani bagnino che hanno salvato due donne che hanno rischiato di annegare in mare a distanza di poche ore. I due cani bagnino sono servizio presso una delle spiagge di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese sabato scorso 22 luglio una ragazza di ventidue anni di nazionalità lettone in Italia con progetto Erasmus era in spiaggia tra lo stabilimento Il Gabbiano e quello dell'Aeronautica Militare e stava trascorrendo una giornata di relax. Si è concessa un bagno refrigerante dalla calura estiva, ma una volta in acqua intorno alle ore 16.30 a causa del mare mosso non riusciva più a tornare a riva.

Il fatto che si trovasse in difficoltà non è sfuggito ai due cani bagnino Mira e Philyp, che si sono subito messi in allerta. L'hanno raggiunta a 130 metri di distanza dalla riva e l'hanno portata in salvo. Il secondo salvataggio è avvenuto intorno alle 9.15 di stamattina, a pochi metri di distanza dal precedente, quando una cinquantenne è stata soccorsa e riportata a riva. La donna era finita in una buca mentre stava facendo il bagno a circa 50 metri dalla riva e non riusciva più ad uscire, complice la corrente che le impediva di spostarsi.

I cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio

I quattro esemplari protagonisti dei due episodi fanno parte della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Mira è una labrador di sette anni, ad agosto del 2021 ha partecipato al salvataggio di quattordici persone a Sperlonga insieme ai ‘colleghi' Mya ed Eros; Philyp, un golden retriever di due anni, che ha ricevuto il brevetto quest'anno. Rio e Anael, protagonisti del secondo salvataggio sono invece due golden retriever di tre e due anni. A decidere la nuova postazione dei cani bagnino Sics a Montalto di Castro nella spiaggia tra il Gabbiano e l'Aeronautica militare sono state la guardia costiera e il Comune, proprio in via precauzionale per evitare altri morti in mare, com'è accaduto nelle scorse settimane. Nello stesso tratto di mare infatti è annegato un anziano.