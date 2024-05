video suggerito

Scatta domani il "Bomba day" a Viterbo, evacuati 37.000 cittadini: gli orari e i punti di raccolta Al via domani, martedì 7 maggio 2024, all'evacuazione di 37.000 persone a Viterbo: gli abitanti della zona lasceranno le abitazioni per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno inesploso in via De Gasperi. Quando finisce l'evacuazione, quali sono i punti di raccolta e i centri di accoglienza: le informazioni del comune.

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio

È iniziato il conto alla rovescia per il "Bomba day" a Viterbo, in via De Gasperi. Nella giornata di domani, martedì 7 maggio, la città si prepara ad una maxi evacuazione di 37.000 persone, per consentire agli artificieri dell'Esercito le operazioni di disinnesco e la rimozione dell'ordigno bellico inesploso da circa 2.000kg e la sua bonifica in totale sicurezza.

Lo sgombero della popolazione che vive all'interno dell'area è prevista solo per il 7 maggio 2024: deve essere completato entro le ore 9:00 del mattino e dura fino al completamento delle attività di bonifica degli artificieri. Dalle ore 6:00 fino alle ore 8:45 si svolge il trasferimento delle persone nei centri di accoglienza. Il comune di Viterbo comunica con regolarità gli aggiornamenti sull'evacuazione sui suoi canali ufficiali e fornisce le informazioni utili nella sezione dedicata alle FAQ sul suo sito.

Secondo gli esperti, il residuato bellico risale alla Seconda Guerra Mondiale e appartiene alla categoria delle bombe d'aereo, quelle sganciate dagli aerei degli Alleati. È una bomba MIK IV di fabbricazione inglese ad alto potenziale che è stata ritrovata nella Città dei Papi lo scorso 20 marzo in via Alcide De Gasperi, mentre si svolgevano alcuni lavori di ristrutturazione.

A che ora inizia e finisce l'evacuazione per la bomba a Viterbo

È già in atto l'attività di evacuazione ed è prevista fino al termine delle attività tecniche degli artificieri. La popolazione è avvertita della possibilità di rientro attraverso i canali ufficiali e la pagina Facebook Comune di Viterbo informa.

Strada della Palanzana, strada Respoglio e strada del Tiro a Segno sono parzialmente interessata dalla zona rossa, solo nella parte finale quella in direzione di Viterbo. I residenti di queste strade pur non essendo obbligati a lasciare la propria abitazione non possono raggiungere Viterbo.

Nel caso in cui ci fosse un impedimento tale da non consentire l'allontanamento dalla zona rossa a ridosso del 7 maggio va comunicato al numero di telefono 0761348550 disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, il sabato invece dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

La mappa della zona rossa

La mappa della zona rossa da evacuare per la rimozione dell'ordigno bellico a Viterbo (Foto comune di Viterbo)

La zona rossa dell'evacuazione riguarda un'area inclusa nel raggio di 1400 metri da dove la bomba è stata ritrovata in via De Gasperi a Viterbo. Esclusi dall'area il quartiere Grotticella, la zona delle Pietrare intorno alla Cittadella della salute, Pianoscarano e il Pilastro. Fuori dall'area da evacuare anche la zona nei pressi di palazzo dei Papi, valle Faul e le zone intorno all'Ipercoop, il cimitero, la zona commerciale di San Lazzaro e il quartiere Santa Barbara. Chiusi tutti gli uffici pubblici, le strutture sanitarie e le attività commerciali.

Quali sono i punti di raccolta per i cittadini coinvolti: l'elenco del comune

I punti di raccolta sono 24 e sarà possibile individuarli attraverso un'apposita segnaletica. Da questi luoghi si attende l'arrivo dei mezzi di trasporto diretti ai centri di accoglienza, fino al termine delle operazioni di bonifica della bomba. L'intera area da evacuare è invece pubblicata in una mappa disponibile sulla home page del sito istituzionale del comune di Viterbo. Ecco di seguito l'elenco completo dei punti di raccolta.

piazza Beata Maria de Mattias

via Genova (parcheggio nei pressi BNL)

via Monte Cervino (parcheggio Polizia Locale)

piazza Atleti Azzurri d'Italia

via I. Nievo (davanti bar Geko)

via C.Cattaneo

via San Biele

stadio Rocchi (parcheggio)

viale B.Buozzi

viale Trento

piazzale San Bernardino da Siena

piazza Gustavo Adolfo

via Friuli (parco)

piazza San Sisto

piazza Plebiscito

piazza dei Caduti

piazzale Gramsci

piazza Verdi (del Teatro)

piazza Crispi

via Tarquini

viale Trieste

piazza del Santuario (La Quercia)

via Vicenza (davanti salita San Crispino)

via Garbini (parcheggio di fronte uffici comunali

Come funziona il trasferimento ai centri di accoglienza

Dai punti di raccolta i cittadini si trasferiscono con bus nei centri di accoglienza, a partire dalle ore 06:00, con percorsi circolari fino alle ore 08:45. Gli animali si possono portare nei centri ma devono essere sotto il controllo e la responsabilità del singolo proprietario. Presenti nei centri anche bagni chimici ed è fornito agli abitanti anche un pasto al sacco.

Per le persone con disabilità è previsto il trasferimento presso strutture sanitarie e la Parrocchia dei santi Valentino e Ilario, dedicata a loro, in base anche al livello di gravità delle varie patologie. Ecco di seguito l'elenco completo dei centri di accoglienza.

Parrocchia di Santa Barbara

Parrocchia Santa Maria della Grotticella (Mazzetta)

Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia (Carmine, Salamaro)

Parrocchia dei santi Valentino e Ilario

Scuole chiuse a Viterbo martedì 7 maggio per le operazioni di bonifica

Le scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado – comunali, private, paritarie, nidi inclusi – che ricadono dentro e fuori l'area interessata all'evacuazione sono chiuse per la giornata di domani, martedì 7 maggio. Restano regolarmente aperte le scuole di Grotte Santo Stefano, Bagnaia, San Martino al Cimino e Tobia e per le quali sono garantiti da parte del comune di Viterbo anche il servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico.