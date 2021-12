Si schiantano contro un albero su via Cilicia, morte le sorelle Antonella e Lorena Flores Antonella e Lorena Flores erano le figlie del giornalista boliviano Luis Flores. Sono morte sul colpo dopo essersi scontrate con l’auto contro un albero in via Cilicia.

A cura di Natascia Grbic

Sono Antonella e Lorena Flores le due sorelle di 23 e 19 anni morte questa mattina all'alba dopo essersi scontrate contro un albero su via Cilicia. Le due giovani erano le figlie del giornalista boliviano Luis Flores, avevano passato una serata insieme agli amici a un locale prima di decidere di tornare a casa. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, giunta alle 5.30 sul posto subito dopo la segnalazione dello schianto. Secondo le prime informazioni, a guidare la Peugeot 307 era la sorella più grande. Per cause ancora non note la ragazza ha perso il controllo dell'auto, che è andata a schiantarsi contro un albero. La vettura si è completamente distrutta, con l'impatto talmente violento da non avere lasciato scampo alle due sorelle, morte entrambe sul colpo. Inutile la corsa dei soccorritori del 118 in via Cilicia: non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Antonella e Lorena.

Incidente a Centocelle: indagano i vigili urbani

Le due ragazze erano residenti a Centocelle. Sotto shock i genitori, che hanno perso in una manciata di secondi entrambe le figlie, e le persone che le conoscevano, unite al dolore dei familiari. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi del caso, dovranno accertare a che velocità andava l'auto sulla quale viaggiavano le sorelle, e come mai sia finita fuori strada. Il tratto di via Cilicia in cui è avvenuto l'incidente, infatti, non è particolarmente problematico: la curva è molto lieve, e anche le condizioni del manto stradale sono buone. Forse alla base del sinistro un colpo di sonno, o una distrazione. Sembra che le due giovani stessero tornando a casa quando sono finite fuori strada.