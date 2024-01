Si schianta con la moto per salvare un rider, morto a 43 anni il centauro Valerio Lauroni Stava viaggiando sulla Prenestina quando si è trovato davanti un rider in bicicletta, non è riuscito a frenare e si è schiantato su un’auto in sosta: è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Aveva 43 anni ed è morto mentre si trovava in sella alla sua moto, ieri sera, martedì 23 gennaio 2024, lungo la via Prenestina, all'altezza del civico 33. Si chiamava Valerio Lauroni, di professione tappezziere, molto noto nella zona di San Lorenzo. Ieri si trovava in sella alla moto poco prima delle ore nove della sera, quando si è trovato davanti a sé un rider in bicicletta. Non è riuscito a frenare, ma ha fatto di tutto per salvare il lavoratore in bicicletta. Così, nel violento scontro, è stato lui a perdere la vita.

L'incidente fra moto e bici

Lo scontro è avvenuto nella prima serata di ieri, ad intervenire gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Prenestino non appena allertati. Lauroni si trovava in sella alla moto, uno scooter della Yamaha, quando si è trovato davanti il rider quarantunenne che stava attraversando la strada in bicicletta. Non è riuscito a frenare, ma lo ha evitato. Ha effettuato una manovra brusca e si è schiantato contro ad un'auto in sosta. L'impatto è stato violentissimo e Lauroni è morto sul colpo. Il rider, invece, è stato preso solo di striscio ed ha riportato qualche frattura, ma non sarebbe non grave.

L'addio sui social

Non appena appresa la notizia, sono in molti ad aver dedicato a Valerio qualche riga di addio. "Saluta tutti – scrive un'altra riferendosi agli altri affetti andati via troppo presto – Te chiederanno che ce stai a fa' pure te lassù…. Perché se lo stamo a chiede pure noi", aggiunge. "Non si può morire a 43 anni, ancora non ci crediamo – scrive una di loro – Era un mio amico d'infanzia". Amici, ma anche colleghi e dipendenti del negozio di tappezzeria che gestiva, il suo VL Design, sui social presentata come una "tappezzeria artistica" dove vendeva tendaggi, carta da parati e rivestimenti per divani e poltrone, in via dei Marsi.