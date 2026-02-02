Si rompe tubatura, via Prenestina allagata e case senz’acqua a Roma est: intervento di Acea in corso

A causa della rottura di una tubatura, via Prenestina a Roma è allagata e i palazzi intorno sono rimasti senza acqua. Sul posto anche la polizia locale.

Foto da Polizia Locale di Roma Capitale

Vari quartieri del Municipio V di Roma Capitale si sono svegliati senza acqua nella mattina di lunedì 2 febbraio. Intorno alle 5.30 si è, infatti, verificata la rottura di una tubatura in un edificio privato che ha portato anche all'allagamento di via Prenestina all'altezza del civico 916. Come fatto sapere dal presidente di municipio Mauro Caliste, Acea è sul posto per le riparazioni necessarie, ma non è ancora possibile stabilire dei tempi di ripristino certi e quando l'acqua tornerà nelle case.

La polizia locale sul posto

Chiusure al traffico in zona Prenestina a Roma

Per controllare il traffico e delimitare l'area dell'allagamento, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei Gruppi V Casilino e VI Torri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Per agevolare Acea nell'intervento di riparazione, è stato chiuso il tratto di via Prenestina che va da via di Tor Sapienza fino a via Emilio Longoni ambo i sensi di marcia. Successivamente la chiusura è stata estesa fino a viale Giorgio De Chirico.

Per aiutare nella risoluzione dell'allagamento ed evitare rischi, è intervenuto anche il personale dei Vigili del Fuoco.

Deviazioni dei bus Atac a causa di via Prenestina allagata

A causa dell'allagamento di via Prenestina, anche il trasporto pubblico di superficie ha subito delle modifiche. La linee 313 e 314 di Atac sono deviate su via Collatina-De Chirico-De Pisis-Tor Sapienza per poi ritornare sulla Prenestina. Le linee 113 e 508, invece sono deviate su viale De Chirico-Collatina-Longoni.

Segnalazioni di assenza di acqua in vari quartieri

La rottura della tubatura ha provocato anche l'interruzione del servizio idrico in molti quartieri di Roma. Non solo la vicina zona di Tor Tre Teste e Tor Sapienza, ma anche quartieri più distanti come Pigneto, Torpignattara, Collatino, Villa Gordiani sono rimasti senza acqua o con una portata molto ridotta.