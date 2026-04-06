Furto di vestiti in un negozio di via del Corso a Roma: denunciato un 34enne

È stato portato nel Cpr di Ponte Galeria. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno denunciato un 34enne sorpreso a rubare capi d’abbigliamento in un negozio di via del Corso.

Via del Corso a Roma (Immagine di repertorio iStock)

Ha rubato della merce in un negozio in via del Corso, nel centro storico di Roma. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno denunciato un trentaquattrenne, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso in flagranza di reato. L'episodio risale al pomeriggio di sabato scorso 4 aprile, Sabato Santo. L'uomo è stato portato nel CPR di Ponte Galeria, dove sono state avviate le procedure per il rimpatrio.

Secondo le informazioni apprese, al momento dell'accaduto era il pomeriggio di Sabato Santo e la Capitale era pronta per festeggiare Pasqua. Nel centro storico passeggiavano molti turisti e romani, approfittando del weekend di Pasqua e della bella giornata di sole per godersi qualche ora all'aria aperta in città.

Sorpreso in flagrante con la merce rubata

La polizia locale di Roma Capitale impegnata nei controlli in città

Per le vie dello shopping c'era più gente del solito, complici le festività. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con una pattuglia del I Gruppo Centro, erano impegnati tra le strade del centro storico nei controlli sul territorio quando il comportamento sospetto di un uomo ha attirato la loro attenzione. Si aggirava nei pressi di un negozio, all'interno del quale è poi entrato. Gli agenti lo hanno seguito dentro all'attività commerciale per vedere cosa avesse intenzione di fare.

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L'uomo infatti ha preso tre capi d'abbigliamento di nascosto e ha cercato di allontanarsi senza pagare. Ma gli agenti, che non lo avevano perso di vista, lo hanno bloccato all'ingresso del negozio: con sé aveva la merce appena rubata. Così è stato colto in flagranza di reato, identificato e denunciato per furto, poi trasferito al Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria. I capi d'abbigliamento rubati sono stati invece riconsegnati al negozio.