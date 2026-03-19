Si perde nei boschi nella notte: 78enne ritrovata all’alba grazie al segnale del cellulare

Ore di ricerche tra freddo e buio a Rieti: decisivo l’elicottero della Guardia di finanza che ha rintracciato il segnale del telefono della donna e guidato i soccorsi.

Le forze dell’ordine prestano soccorso all’anziana (foto da guardia di finanza)

Si era allontanata da un centro medico e si era persa nel buio, tra boschi e sentieri impervi. Ore di paura per una donna di 78 anni scomparsa nella zona tra Vazia e Lisciano, nel comune di Rieti, ritrovata solo la mattina dopo al termine di una lunga notte di ricerche.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando è stato segnalato che l’anziana si era allontanata senza più fare ritorno. Subito è partita la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Antrodoco, insieme ai vigili del fuoco, al Soccorso alpino e speleologico e alla polizia

Una notte di ricerche nei boschi

Le ricerche si sono concentrate fin da subito nella zona boschiva, complicate però dal buio, dal freddo e dal terreno particolarmente difficile. Per restringere l’area, i soccorritori hanno utilizzato anche il segnale del cellulare della donna, ancora acceso, che ha permesso di individuare una possibile zona in cui concentrare gli sforzi, nei pressi del cosiddetto vallone di Lisciano.

Le operazioni sono andate avanti senza sosta per tutta la notte, fino alle 4, e sono poi riprese all’alba con l’aiuto di un elicottero della Guardia di finanza decollato da Pratica di Mare. Proprio durante il sorvolo è arrivata la svolta: i tecnici a bordo sono riusciti ad agganciare un segnale telefonico lungo un sentiero in località Case Macchiole.

I soccorritori con la donna ritrovata (foto da guardia di finanza)

Il soccorso grazie all'elicottero della Guardia di Finanza

A quel punto l’equipaggio si è avvicinato e ha individuato la donna dall’alto. Alcuni militari sono stati fatti scendere direttamente sul posto e hanno raggiunto l’anziana, prestando le prime cure e verificando le sue condizioni. Una volta individuata con precisione la posizione, anche le squadre a terra hanno raggiunto il punto del ritrovamento. La donna è stata quindi caricata su una barella e trasportata fino alla strada più vicina, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118.

Intorno a mezzogiorno le operazioni si sono concluse con il trasferimento in ospedale. Le condizioni della 78enne sono state subito valutate dai sanitari, dopo una notte passata all’aperto in condizioni difficili.