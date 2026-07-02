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Si finge cieco alla stazione Termini con occhiali scuri e bastone bianco: si avvicina ai viaggiatori e li deruba

Si aggirava per la stazione Termini di Roma con occhiali scuri e bastone bianco fingendosi cieco per derubare i viaggiatori: denunciato 68enne.
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A cura di Beatrice Tominic
L’indagato in azione.
L’indagato in azione.

"Mi scusi, non ci vedo". Ma invece stava provando a mettere a segno un furto fra le banchine e i negozi a Roma Termini. Si fingeva cieco alla stazione, dove si aggirava indossando degli occhiali scuri e un bastone bianco. Si avvicinava a viaggiatori e alle viaggiatrici e riusciva a derubarlo. Per questo un uomo di 68 anni è stato denunciato poiché gravemente indiziato dei reati di furto con destrezza e porto di armi. Mostrandosi come una persona cieca, riusciva ad avvicinarsi alle vittime e a derubarle senza far scattare in loro alcun sospetto. 

Uomo di 68 anni denunciato: si finge cieco per derubare

Ad intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini che, vista la quantità di denunce, hanno aperto le indagini per cercare di identificare il ladro. I militari hanno passato al vaglio le videocamere di sorveglianza dello scalo ferroviario. E a quel punto lo hanno notato: indossando occhiali da sole scuri e tenendo fra le mani un bastone bianco telescopico, l’uomo si fingeva cieco per avvicinarsi indisturbato alle vittime per poi derubarle.

I carabinieri hanno notato immediatamente il singolare modus operandi del ladro che gli permetteva di farla franca. A chi lo scopriva in atteggiamento ambiguo, il ladro rispondeva scusandosi, dicendo che non vedeva.

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La denuncia al ladro della stazione Termini che si fingeva cieco per compiere i furti

"Mi scusi, non ci vedo". Ma poi riusciva a mettere a segno i colpi. Con questa scusa l'uomo è gravemente indiziato di essere riuscito a mettere a segno almeno due furti. Negli oggetti del bottino dei due furti ci sarebbero uno smartphone, una valigetta 24 ore e un trolley sottratti ai viaggiatori alla stazione Termini.

Bloccato dai carabinieri, durante la perquisizione il sessantottenne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato trovato in possesso di 4 coltelli, tutti immediatamente posti sotto sequestro. Proprio per questo, oltre che per furto con destrezza, risulta essere indiziato anche per il reato di porto d'armi.

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