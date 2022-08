“Si è tuffato e non l’abbiamo visto più”: Lorenzo Guerrieri muore a Ventotene. Disposta l’autopsia Aveva solo diciannove anni Lorenzo Guerrieri, il giovane morto ieri a Ventotene dopo un tuffo con gli amici. L’ipotesi è che abbia avuto un malore, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Lorenzo Guerrieri il giovane di diciannove anni morto ieri a Ventotene. L'autopsia, disposta dalla procura di Cassino, stabilirà le cause del decesso, anche se per il momento l'ipotesi principale è che il ragazzo abbia avuto un malore. Non è da escludere però, che quando si sia tuffato dalla barca su cui si trovava con gli amici abbia urtato qualcosa, che gli ha fatto perdere conoscenza.

È stata una giornata tragica quella di ieri sull'isola. Lorenzo era un nuotatore e un sub esperto e non era la prima volta che andava a Ventotene. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, solo il giorno prima aveva fatto un'altra immersione. Ma ieri, dato che non aveva l'attrezzatura, aveva deciso di fare snorkeling, senza andare a fondo.

Qualcosa però, è andato storto. Gli amici non hanno visto risalire Lorenzo e si sono precipitati in acqua a cercarlo. Lo hanno trovato a venti metri di profondità, privo di conoscenza.

Riportato immediatamente a riva, Lorenzo Guerrieri è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che ha provato a rianimarlo per un'ora. Il suo cuore però, non ha mai ripreso a battere. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sarà effettuata l'autopsia. La famiglia vuole vederci chiaro e capire cos'è accaduto: Lorenzo, studente al primo anno di università, non aveva problemi di salute e fino al giorno della morte stava benissimo.

Sul posto, per le indagini del caso, gli operatori del Locamare e dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza, oltre ai carabinieri. I militari hanno ascoltato gli amici del ragazzo per ricostruire l'accaduto e capire cos'è successo. Sarà però l'autopsia a chiarire le cause della morte: soprattutto la famiglia di Lorenzo vuole sapere se il ragazzo avesse qualcosa di cui loro magari non erano a conoscenza.