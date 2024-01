Si chiamava Luigi Sbisà il 21enne trovato morto nella scuola di via Trionfale I poliziotti sono risaliti all’identità del 21enne trovato morto ieri nella scuola Nazario Sauro in via Trionfale a Roma. Si tratta di Luigi Sbisà, ancora ignota la dinamica e le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La polizia mortuaria porta via il cadavere del 21enne

Luigi Sbisà era il nome del ragazzo di ventuno anni trovato morto nel perimetro della scuola Nazario Sauro in via Trionfale a Roma nella tarda mattinata di ieri, martedì 23 gennaio. I poliziotti che indagano sulla vicenda sono risaliti alla sua identità, le indagini sono in corso e il quadro della vicenda è ancora tutto da delineare. Ancora poche le informazioni trapelate oltre al fatto che il corpo è stato torvato da una maestra intorno alle ore 11 e che aveva una ferita alla testa. Da chiarire chi sia il giovane, cosa ci facesse il suo cadavere tra il cortile e la recinzione dell'istituto scolastico, la dinamica dell'accaduto e le cause del decesso.