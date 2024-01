Cadavere nel cortile di una scuola sulla Trionfale a Roma: ha una ferita alla testa Giallo in zona Trionfale a Roma, dove il cadavere di una persona di sesso maschile è stato trovato nel perimetro della scuola Nazario Sauro. Ha una ferita alla testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel perimetro dell'Istituto Comprensivo Statale di via Trionfale Nazario Sauro a Roma. Il rinvenimento risale alla tarda mattinata di oggi, martedì 23 gennaio, al civico 7333 nel quadrante Nord della Capitale. Non è ancora chiara l'identità della persona deceduta, né quanti anni abbia, ma dovrebbe avere giovane età dalle prime informazioni trapelate.

Erano circa le ore 11 quando è stato dato l'allarme per la presenza di un corpo che si trovava esattamente tra il cortile e la recinzione esterna della scuola. Dai primi accertamenti il cadavere mostra una ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con una caduta dall'alto o per un colpo ricevuto con un oggetto contundente. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle e la Scientifica, intervenuta per i rilievi di rito.

Al momento si indaga a 360 gradi e non si eslcude alcuna pista. La strada è stata chiusa per l'intera durata dell'intervento delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche sul posto, la salma verrà poi trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.