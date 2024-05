video suggerito

Dopo quello di ieri, altri due grossi alberi caduti a Roma: nessun ferito, per fortuna Altri due grossi alberi sono caduti a Roma, il primo in zona San Giovanni e il secondo in una traversa di via Tiburtina. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Dopo quello di ieri, altri due grossi alberi sono caduti a Roma. Il primo in zona San Giovanni e il secondo all'interno di un cortile in una traversa di via Tiburtina nei pressi di largo Beltramelli. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno occupando di rimuovere il tronco e i rami dei due alberi.

Come abbiamo raccontato, ieri i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti con una squadra, un'autoscala e un'augogrù in via Latina, all'incrocio con via Cameria, per un albero pericolante di grosse dimensioni. L'albero si era adagiato, questo il termine utilizzato dai pompieri, su un palazzo della strada. Anche in quest'occasione nessuna persona rimasta coinvolta, ma in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Sul posto anche un funzionari dei vigili del fuoco e alcuni agenti della polizia locale di Roma Capitale.