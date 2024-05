video suggerito

Precipita dal ponte sulla via Aurelia e muore: trovato senza vita 21enne, indagini in corso Privo di vita e con il volto irriconoscibile: così è stato rinvenuto il corpo di un 21enne nella prima mattina di oggi, a pochi passi dal Vaticano. Chiusa via Aurelia per permettere l’intervento dei poliziotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Il ponte all'altezza di via Aurelia 80.

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto in strada nella prima mattina di oggi, mercoledì 8 maggio 2024, verso le ore 5. A far scattare l'allarme un passante che stava viaggiando lungo la via Aurelia e, una volta arrivato al civico 80, ha notato la presenza del corpo ormai privo di vita sul marciapiede, a pochi passi di via del Crocifisso e dalla Passeggiata del Gelsomino, nota per il panorama su San Pietro, poco distgante.

Sul posto sono arrivati immediatamente le volanti della polizia di Stato. Gli agenti hanno transennato la zona indicata e hanno subito iniziato a svolgere i rilievi del caso, per cercare di ricostruire la dinamica della morte del giovane.

Per permettere l,'intervento degli agenti è stata disposta temporaneamente la chiusura tra via di Porta Cavalleggeri e Piazzale Gregorio VII questa mattina.

Chi è il giovane trovato morto a pochi passi dal Vaticano

Il corpo appartiene ad un ragazzo giovane, un ventunenne. All'inizio i soccorritori pensavano si trattasse di una donna: le gravi ferite riportate sulla testa gli hanno reso il volto irriconoscibile. Non si conosce ancora il nome della vittima né cosa gli sia accaduto.

Non si esclude che possa aver perso la vita in seguito ad una caduta dal Ponte del Papa che attraversa la via Aurelia proprio in quel punto.

Le ipotesi: indagini in corso

Sul posto, non appena arrivata la segnalazione da parte di un passante, sono subito arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno immediatamente iniziato i rilievi per cercare di chiarire cosa possa essere accaduto al giovane e fare luce su eventuali responsabilità. Fra le ipotesi c'è quella del gesto volontario del ragazzo che potrebbe essersi lasciato precipitare dal ponte. Non si esclude, però, che possa essersi trovato sul ponte e aver perso l'equilibrio, cadendo giù.