Bomba molotov lanciata su balcone di un palazzo a Fidene: indagini in corso

Una bottiglia molotov è stata lanciata la scorsa notte, intorno all'1.30 su un balcone di via San Sepolcro, zona Fidene a Roma. Stando a quanto si apprende, la bottiglia ha preso fuoco, ma l'uomo che si trovava all'interno dell'appartamento si è subito accorto di quanto stava accadendo ed è riuscito a spegnere le fiamme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fidene. I militari hanno trovato una seconda bottiglia molotov sotto al balcone dell'uomo. Le indagini sono ancora in corso.

Il balcone, stando a quanto si apprende, era al primo piano e il proprietario dell'appartamento, secondo quanto ricostruito, non aveva mai subito minacce in passato. Nella bottiglia c'era una miccia con della benzina, ma l'esplosione non ha provocato alcun danno.

Non è stato necessario né l'intervento dei vigili del fuoco né del 118.