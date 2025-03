Massacrano di botte un ragazzo di 21 anni e gli fratturano la mascella: indagini in corso

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Pestato di botte nella notte fra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 a Roma, nella zona del Casaletto. È quanto accaduto ad un ragazzo di 21 anni, picchiato a sangue da un gruppo di persone. Ad avere la peggio, nel pestaggio, è stato proprio il ventunenne che ha riportato la doppia frattura della mandibola. Una volta soccorso, il giovane è stato trasportato d'urgenza al San Camillo. Nel frattempo, però, le forze dell'ordine hanno fatto scattare le indagini.

Ragazzo di 21 anni pestato al Casaletto: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella notte fra sabato e domenica scorsi, come riporta l'AdnKronos. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava con un'amica in un pub, proprio in via del Casaletto, al civico 257. I due si trovavano ancora all'interno del locale quando sarebbe scoppiata una lite con alcune persone, a loro sconosciute. In breve tempo, però, dalla discussione per futili motivi, si è passati alla violenza. Il gruppo e i due giovani sono usciti dal locale e nei confronti del ventunenne è scattato un vero e proprio pestaggio.

Il giovane è stato preso a calci e pugni, poi il gruppo di aggressori è scappato a bordo di un'automobile. Non appena notata la situazione è scattato l'allarme: gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti della polizia sono arrivati sul luogo indicato dalla segnalazione. Sono questi ultimi che hanno fatto scattare le indagini e stanno svolgendo delle verifiche per cercare di identificare e individuare gli autori del massacro.

Come sta il ventunenne massacrato dal branco

Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno preso in cura il giovane trasportandolo nel vicino ospedale San Camillo. La ferita riportata dal giovane, una volta arrivato al pronto soccorso, è stata valutata al triage con un codice rosso. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita, ma la lesione riportata è delicata. È stato ricoverato nel reparto maxillofacciale, è vigile e presto sarà sottoposto ad un intervento di riparazione della mandibola. Nel frattempo continuano le indagini.