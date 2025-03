video suggerito

Incendio all’interno dello stabilimento Le Dune a Ostia: indagini in corso In fiamme le cabine di legno dello stabilimento balneare Le Dune di Ostia a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Indagini in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio in uno stabilimento balneare di Ostia, litorale di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 e sul posto sono arrivati immediatamente vigili del fuoco e polizia. Non risultano feriti, al momento, ma lo stabilimento Le Dune, lungomare Duilio 22, è stato gravemente danneggiato dalle fiamme.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto una squadra con due autobotti. Stando a quanto comunicano i pompieri, sono state distrutte dalle fiamme alcune cabine in legno di quelle utilizzate dai bagnanti nel periodo estivo. La gestione della viabilità è affidata agli uomini del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

Lo stabilimento Le Dune, riportano i giornali locali, non rientrano nel bando pubblicato da Roma Capitale per le nuove concessioni. Quella del lido andato in fiamme, infatti, ha durata pluriennale e la scadenza è fissata nel 2027. Come noto, il procedimento di assegnazione delle concessioni è fermo a causa di una sospensione disposta dal tar del Lazio a seguito del ricorso presentato da alcuni balneari. L'amministrazione capitolina ha già presentato un ricorso al Consiglio di Stato, il cui pronunciamento è previsto per il mese di ottobre.