video suggerito

Carabinieri trovano il cadavere di un uomo a bordo strada: indagini in corso, disposta autopsia La vittima è un cittadino indiano di 48 anni, forse un bracciante che lavora nei campi della zona. Indagini sono in corso per capire cosa sia successi, se l’uomo sia stato vittima di un malore o di un incidente stradale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il corpo di un uomo di 48 anni è stato trovato nella notte dai carabinieri lungo il ciglio di una strada di campagna a Terracina. Si tratta di cittadino di origine indiana, molto probabilmente un bracciante che lavora nei campi della zona. Quando i militari lo hanno visto, durante un servizio di controllo del territorio, il 48enne era già privo di conoscenza: hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 hanno appurato che era già morto e ne hanno solo constatato il decesso.

Sul corpo del 48enne è stata disposta l'autopsia. Al momento non si conoscono le cause della morte: una delle ipotesi è che sia stato investito da un'automobilista, poi fuggito senza prestare soccorso. Sarà però l'esame del medico legale a confermare in caso questa ricostruzione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Terracina per fare luce sulla dinamica. Non è escluso nemmeno che abbia avuto un malore e che, dato il luogo isolato, nessuno lo abbia visto in tempo per aiutarlo e allertare i soccorsi.

Cosa sia successo, al momento non è chiaro. L'uomo si trovava a bordo strada, scenario che apre all'ipotesi di un investimento non segnalato. Complice il buio, l'uomo potrebbe essere stato vittima di un incidente e di un pirata della strada che, invece di prestare aiuto, ha deciso poi di scappare. Non è stato reso noto se il corpo del 48enne presentasse segni di violenza o meno: un elemento non di poco conto dato che potrebbe essere fondamentale per stabilire se l'uomo si sia sentito male o se abbia avuto una morte violenta.