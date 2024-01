Roma, trovato cadavere di un ragazzo nel cortile di una scuola: “Una maestra ha visto il corpo” Mistero a Roma. Nel cortile di una scuola è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo, con una ferita alla testa. La polizia non esclude l’omicidio, ma al momento ogni pista è al vaglio degli investigatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di Ilaria Proietti Mercuri

A Roma, nell'istituto scolastico Trionfale, una maestra verso le 11 della mattinata del 23 Gennaio ha trovato il cadavere di un ragazzo di circa 20 anni. Trovato morto nelle scale antistanti il cortile, aveva una ferita lacero-contusa alla testa. La polizia, accorsa sul posto, non ha escluso l’omicidio.

Una delle madri, rappresentate d’istituto, racconta: “Ho avuto una chiamata di una mamma che era passata qui davanti questa mattina, mi ha domandato se sapevo qualcosa, perchè giustamente il rapporto diretto ce l’ho io con le maestre. Però non avevamo saputo assolutamente nulla, poi sono iniziati a uscire i titoli sui giornali online. È arrivato il tg regionale e c'è stata la comunicazione.”

Molti genitori non appena appresa la notizia, si sono allarmati per l’incolumità dei propri figli. “Ci ha chiamato la preside per tranquillizzarci che i bambini stavano bene", continua la rappresentante. “I bambini hanno visto i poliziotti, però gli hanno detto che c'erano delle esercitazioni.”

Leggi anche Ragazzo di 21 anni trovato ferito con cocci di bottiglia dentro una macchina a Roma: è gravissimo

Una delle mamme spiega che una maestra avrebbe avvisato la polizia: "Una maestra ha visto il corpo dalle finestre e ha avvisato penso la polizia".

Mentre i bambini erano ancora all’interno della scuola, la salma è stata portata al policlinico Gemelli, dove sarà sottoposta all'autopsia. Secondo il medico legale, da una prima ricostruzione, presenterebbe una ferita lacero-contusa alla testa. Non è esclusa l’aggressione con un corpo contundente, ma non si può escludere tuttavia che quel colpo lo abbia subìto cadendo sull'asfalto. All’esterno della scuola e nella zona erano presenti telecamere, che saranno probabilmente fondamentai per gli investigatori per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è da escludere e ogni dettaglio può essere fondamentale per capire cosa sia accaduto nel cortile della scuola romana.