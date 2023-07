Serena Greco morta sulla Nomentana: il motociclista che l’ha travolta condannato a 3 anni e 4 mesi Cristian Lucerna, il motociclista a processo per l’omicidio stradale di Serena Greco, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione.

A cura di Alessia Rabbai

Serena Greco

Tre anni e quattro mesi di reclusione è la condanna che ha ricevuto Cristian Lucerna, a processo per l'omicidio stradale di Serena Greco, la trentottenne romana originaria di Salerno morta il 23 ottobre del 2020. La sentenza come riporta Ansa è arrivata al termine del processo, che si è svolto con rito abbreviato. Nel procedimento il marito di Serena, Alessandro D'Agostino, si è costituito parte civile con l'avvocato Alessandro De Federicis.

Per l'imputato il pubblico ministero aveva chiesto una pena di due anni e sette mesi di reclusione, dunque inferiore di quella che il giudice ha riconosciuto. Lucerna aveva chiesto di patteggiare proposta respinta in udienza preliminare per la gravità del fatto.

L'incidente stradale in cui è morta Serena Greco

L'incidente stradale in cui è morta Serena Greco risale a tre anni fa ed è avvenuto in un pomeriggio autunnale lungo via Nomentana a Roma, in direzione di Piazza Sempione. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dalla Procura, che ha formulato l'accusa, la trentottenne al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti, che hanno portato alla sua improvvisa scomparsa era a bordo del suo scooter e stava procedendo lungo la corsia di marcia centrale, quando la moto guidata da Lucerna l'ha travolta ad una velocità di 90 chilometri orari.

Leggi anche Tenta di stuprare una donna nel bagno della stazione: 48enne condannato a 4 anni e 4 mesi

L'impatto è stato talmente violento, che lo scooter della donna si è spaccato in due. Dai test svolti subito dopo l'incidente è emerso che il motociclista era positivo ai test antidroga per cannabis e oppiacei. Serena nello scontro è rimasta ferita gravemente, trasportata in condizioni disperate con l'ambulanza in ospedale, è morta in poco tempo.