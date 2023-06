Serena uccisa sulla Nomentana: chiesti due anni e sette mesi per il centauro che l’ha travolta Serena Greco stava tornando a casa dalla sua famiglia quando la moto guidata dal 32enne Cristian Lucerna l’ha travolta, non lasciandole scampo.

A cura di Natascia Grbic

Il pubblico ministero ha chiesto una pena a due anni e sette mesi di carcere per Cristian Lucerna, il 32enne che nel pomeriggio del 23 ottobre 2020 investì e uccise Serena Greco, una donna di 38 anni che stava tornando a casa dal lavoro. Come riportato da Il Corriere della Sera, Lucerna aveva chiesto di patteggiare una pena a due anni di carcere, proposta respinta dal giudice per l'udienza preliminare data la gravità del fatto.

L'incidente è avvenuto il pomeriggio del 23 ottobre su via Nomentana, in direzione di piazza Sempione. Greco stava procedendo con il suo scooter sulla corsia centrale quando la moto guidata da Lucerna l'ha travolta a una velocità di 90 chilometri orari. L'impatto è stato così violento che lo scooter guidato dalla 38enne si è spaccato in due, e il sinistro è stato paragonato a un incidente autostradale, una cosa rarissima per gli scontri che avvengono in città, in genere a velocità più moderata.

Lucerna, come risultato dai test antidroga, era risultato positivo a cannabis e oppiacei, cosa che ha contribuito ad aggravare la sua posizione. Serena, con ferite gravissime e in condizioni disperate, è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma non ce l'ha fatta, ed è morta poco dopo.

Il marito della donna, non vedendola rientrare, ha controllato dove fosse tramite un'app sul cellulare. E il gps mostrava Serena da tempo sempre nello stesso punto: l'uomo si è precipitato sul posto e ha trovato lo scooter della moglie distrutto, con lei che era stata portata in ospedale in gravissime condizioni.

In un procedimento separato è imputato anche un altro uomo. Quest'ultimo, alla guida di una Mercedes, si era fermato in un punto dove vi era divieto di sosta. Questo avrebbe limitato la visuale degli altri mezzi, contribuendo a favorire l'impatto tra le due ruote. Esclusa, nel corso del procedimento, ogni concorso di colpa di Serena Greco.