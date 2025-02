Sequestrati 600 chili di pesce spada senza etichetta e pronti ad essere venduti

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Trentuno pesce spada, 620 chili in totale. La merce, tuttavia, era totalmente priva di tracciabilità e per questo gli uomini della capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino l'hanno posta sotto sequestro. Il blitz dei militari è avvenuto la scorsa notte al settore prodotti ittici del Car di Roma-Guidonia, uno dei centri alimentari più grandi d'Europa.

Sequestrato l'intero carico di pesce spada

Stando a quanto si apprende, l'intero carico di 31 grandi pesce spada, destinato ad essere immesso subito al commercio, è risultato "totalmente privo di tracciabilità, senza che se conoscesse la provenienza ed in in carenza di controlli sanitari occorrenti ai fini della vendita subito dopo la pesca". per questo è stato sequestrato. In una nota la Guardia Costiera ha fatto sapere che sono state elevate sanzioni amministrative per l'operatore pari a duemila euro.

La Capitaneria: "Tutelati i consumatori grazie al blitz di ieri"

La Capitaneria ha sottolineato ancora che l'operazione della scorsa sera "ha tutelato il consumo, evitando che una grossa partita di pescato tanto ricercato ed apprezzato dalla clientela finisse sulle ‘nostre tavole', ma che, al contempo, ha salvaguardato gli interessi di quegli operatori economici che al Car stesso e nel settore ittico svolgono in modo lecito la loro attività. E questo evita anche situazioni di concorrenza sleale. L'attività del Car non è scalfita da questo episodio. Resta un polo alimentare di grande rilevanza nella distribuzione di prodotti su un vastissimo territorio ed evitare che partite di pescato saltino il tracciamento nella catena distributiva è una priorità".