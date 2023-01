Sequestrati 4.000 metri quadri di cantine e box a Nuova Ostia: utilizzate dai clan per armi e droga I carabinieri sono intervenuti questa mattina nei caseggiati popolari di via delle Ebridi e di via della Martinica a Nuova Ostia. Sequestrati box, locali cantine e spazi commerciali di proprietà dell’Ater: le case popolari la base logistica per i traffici dei clan.

A cura di Redazione Roma

Questa mattina Nuova Ostia si è svegliata all'alba con i lampeggianti dei carabinieri che sono intervenuti in vai delle Ebridi e in via della Martinica. I miliari dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia sono intervenuti su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura di Roma, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone. Si tratta di una coppia che deve rispondere delle accuse di invasione di edifici pubblici, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Le mani dei clan sulle case popolari

I due avrebbero gestito l'occupazione di locali e box di proprietà dell'Ater proprio nei caseggiati popolari. In tutto sono stati posti sotto sequestro preventivo locali commerciali e cantine per un totale di 4.947 metri quadri. Già in passato le forze dell'ordine avevano sequestrato locali dell'Ater controllati dai clan, sia abitazioni dove abitavano esponenti delle famiglie mafiose o da loro controllati e ceduti illegalmente, che spazi di pertinenza delle palazzine di Nuova Ostia

In box e cantine delle case popolari la base logistica dei clan

I locali sarebbero stati occupati a uso e servizio anche della criminalità organizzata di Nuova Ostia, nella zona dove sono storicamente egemoni le famiglie Fasciani e Spada, venendo utilizzati anche per nascondere armi da fuoco e per stoccare lo stupefacente destinato alla vendita al dettaglio nelle piazze della zona.

Il sindaco Gualtieri ringrazia le forze dell'ordine

"Grazie alle donne e agli uomini dei Carabinieri per il blitz di questa mattina a Ostia che ha permesso di liberare locali e box Ater occupati abusivamente, e dove addirittura venivano nascoste armi e droga. Nessuno spazio per la criminalità organizzata nel nostro litorale", così ha commentato l'operazione di questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri su Twitter.