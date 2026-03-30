Corpo senza vita sotto una valanga vicino Ortisei: potrebbe essere lo studente cinese scomparso da Viterbo

Huang Peng.

Sono in corso le operazioni di recupero di un corpo trovato questa mattina sotto a una valanga in val di Funes, non troppo distante da Ortisei, in Trentino-Alto Adige. Sul posto, non appena ricevuto l'allarme, sono arrivati i soccorritori dell'Aiut Alpin Dolomites e gli agenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Cnsas che hanno immediatamente iniziato a svolgere l'intervento. Non è escluso, visto la vicinanza con Ortisei, che possa trattarsi del giovane studente cinese Huang Peng. Appassionato di camminate e trekking, approfittando della sua permanenza in Italia per completare il suo dottorato a Viterbo, aveva organizzato un viaggio di qualche giorno sulle Dolomiti, anche se per il momento si è ancora in attesa della conferma dell'identità del corpo.

Le operazioni di recupero del corpo: potrebbe essere Huang Peng

A ritrovare la salma sotto alla neve questa mattina, lunedì 30 marzo, sono stati alcuni scialpinisti austriaci e tedeschi che, una volta resisi conto della scoperta, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Una volta segnalata la presenza della salma, ritrovata sulle montagne tra la val Gardena e la val di Funes, è scattato l'intervento. Un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites si è alzato in cielo e ha iniziato a cercare di individuare il luogo preciso in cui è stata ritrovata la salma.

La scomparsa di Huang Peng durante un viaggio a Ortisei da Viterbo

L'ipotesi è che il corpo posso appartenere a Huang Peng, lo studente ventottenne scomparso durante un viaggio a Ortisei. Il giovane era arrivato diversi mesi fa dalla Cina per studiare. Era un dottorando e stava svolgendo attività di ricerca nell'ambito del Dottorato in Scienze, Tecnologie per la Sostenibilità e Biotecnologie dell’Università degli Studi della Tuscia.

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Appassionato di trekking e montagna, aveva deciso di raggiungere le Dolomiti verso gennaio e di svolgere qualche escursione da solo nella zona. Dopo una di quelle passeggiate, però, non aveva più fatto rientro nel suo alloggio in val Gardena. Le ricerche per rintracciare il giovane sono andate avanti a lungo ma poi, proprio per il rischio valanghe, hanno dovuto subire uno stop. Oggi questo ritrovamento del corpo sotto alla neve sembra confermare l'ipotesi che tutti più temevano, dai parenti in Cina ai colleghi in università.