video suggerito

Sedicenne scomparso da Roma, l’appello della mamma: “Aiutatemi a ritrovarlo” Sono giorni di apprensione per la mamma di Karim, un 16enne che si è allontanato dall’abitazione in cui vive in zona Prenestina a Roma il 28 gennaio 2025 e non è più rientrato. Ha lanciato un appello: “Aiutatemi a ritrovarlo, torna a casa”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Karim El Mansi Emad Sami è scomparso da Roma. Del sedicenne non si hanno più notizie da martedì scorso 28 gennaio. Si è allontanato dall'abitazione in cui vive con sua mamma nel quartiere Prenestino e non è più rientrato. Non si conoscono i motivi del suo allontanamento.

Sono giorni di apprensione per sua madre, non vedendolo più tornare a casa e non riuscendosi a mettere in contatto con lui, è preoccupata che gli sia accaduto qualcosa di brutto e ha sporto denuncia, le forze dell'ordine lo stanno cercando.

Ha lanciato un appello attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutatemi a ritrovare mio figlio. Karim, torna". La speranza è che stia bene, che si trovi magari ospite da un amico e che torni presto a casa.

L'identikit di Karim

Karim El Mansi Emad Sami al momento della scomparsa aveva sedici anni. È alto 1.70 metri e ha una corporatura snella. I suoi capelli sono scuri un po' mossi e occhi castani. Sappiamo che l'ultima volta in cui è stato visto indossava un giubotto nero lucido, pantaloni neri, scarpe da ginnastica di marca Nike e un cappellino della As Roma.

Le zone da attenzionare sono Prenestina e limitrofe, ma potrebbe essersi anche spostato altrove, magari servendosi dei mezzi pubblici. Chiunque l'abbia visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope attivo 24 ore su 24 al 3396514799 anche su Whats App e in forma anonima.