video suggerito

Scossa di terremoto in provincia di Frosinone: magnitudo 2.2, avvertita in Ciociaria Scossa di terremoto nella sera di Pasqua alle 20.39 a Torrice, in provincia di Frosinone. “L’abbiamo sentita nitidamente”, hanno fatto sapere alcuni sui social. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

La zona del terremoto di Pasqua.

Paura nella sera di Pasqua, nella serata del 20 aprile 2025, per una scossa di terremoto del Frusinate. La scossa, di magnitudo 2.2, si è verificata alle 20.39. La scossa è avvenuta ad una profondità di 8 chilometri a Torrice, in provincia di Frosinone, come evidenziato dalla cartina, riportata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il terremoto nel Frusinate

La scossa di terremoto è stata avvertita anche da cittadini, turisti e residenti che si trovavano in Ciociaria ieri sera, 20 aprile 2025. In molti hanno deciso di raccontare quanto hanno sentito sui social network: alcuni hanno avvertito la scossa in maniera nitida, altri hanno percepito appena il movimento.

"A Frosinone, zona Maniano, si è sentita benissimo", ha scritto un utente. Ma sono molti i territori in cui il terremoto si è distinto chiaramente, destando preoccupazione fra la popolazione e gli animali. "Ho visto il mio cane che poco prima ha iniziato ad abbaiare senza trovare pace. Poi la scossa".

La stessa percezione, il movimento ben distinto della terra nella serata di Pasqua, sarebbe stata rilevata, secondo quanto si legge nei gruppi di quartiere e di zona, anche a Boville Ernica e a Veroli. Stessa cosa a Ferentino e a Castel Massimo. Fortunatamente, però, non sono stati segnalati danni. La paura, invece, per chi è riuscito a distinguere chiaramente la scossa di terremoto dopo la giornata di festa che era appena trascorsa è stata tanta. Non è escluso, inoltre, che la scossa possa essere stata avvertita anche nella vicina regione Abruzzo essendo, quella di Frosinone, la provincia più vicina al confine e alla dorsale appenninica.

Articolo in aggiornamento