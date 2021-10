Scossa di terremoto in provincia di Frosinone con magnitudo 3.1 Momenti di apprensione nel Basso Lazio per una scossa di terremoto avvertita in provincia di Frosinone, a 2 chilometri ad Ovest da Belmonte Castello, avvenuta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 ottobre, alle ore 12.43. Ingv ha calcolato una magnitudo di 3.1 e una profondità di 9 chilometri.

A cura di Alessia Rabbai

Scossa di terremoto nella provincia di Frosinone. È stata avvertita nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 ottobre nel territorio del Basso Lazio. Si tratta di una lieve scossa, che si è verificata alle ore 12.43, quando la terra improvvisamente ha tremato. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia appena tre minuti dopo che si è verificata ha elaborato una prima stima della magnitudo, che sarebbe compresa tra 2.8 e i 3.3, poi accertata a 3.1.

Epicentro della scossa a Belmonte Castello

L'epicentro è localizzato a due chilometri ad Ovest da Belmonte Castello, Comune di poche centinaia di anime, in provincia di Frosinone, ad una profondità di 9 chilometri. I residenti hanno avvertito la scossa, anche se lieve, mentre erano impegnati nelle proprie attività, al lavoro, a scuola o a casa. Alcuni hanno detto di aver percepito delle leggere vibrazioni. Le verifiche sono in corso, al momento non si registrano danni a persone o cose.