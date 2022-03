Scopre che la moglie lo tradisce e pretende un “risarcimento” dall’amante: arrestato Non sono bastati 20.000 euro a titolo di “risarcimento” per tenere segreto il tradimento, il marito pretendeva altri soldi. Così l’uomo ha scelto di denunciare e ha organizzato un incontro dove però si sono presentati i carabinieri.

A cura di Redazione Roma

Scopre che la moglie la tradisce con un altro uomo piuttosto facoltoso e pretende da lui di essere "risarcito" con ventimila euro, per evitare che il fatto diventasse di dominio pubblico in paese. È accaduto a Boville Ernica, comune di poco meno di diecimila abitanti in provincia di Frosinone. Ma l'operaio edile protagonista della faccenda non si è accontentato della prima tranche di denaro, e ha avanzato altre richieste estorsive all'amante, che ha deciso così di rivolgersi alle forze dell'ordine dopo settimane di pressioni e minacce.

L'amante vittima di estorsione sporge denuncia

L'uomo così si è recato dai carabinieri a sporgere denuncia. I militari, dopo aver raccolto il racconto della vicenda fino al ricatto e alla tentata estorsione, hanno dato istruzioni all'uomo per organizzazione un incontro con il marito della donna facendogli credere che sarebbe avvenuta la consegna del denaro richiesto.

L'appuntamento trappola e l'arresto

L'operaio edile però, al posto di una busta piena di soldi, si è visto sventolare davanti al viso un paio di manette, venendo arrestato in flagranza di reato. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del fermo prevista per domani.