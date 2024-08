Scoppia un incendio vicino alle case a Tiburtina: colonna di fumo si alza tra le vie

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di oggi domenica 4 agosto è scoppiato un incendio a Tiburtina, verso Lunghezza. Quale sia la ragione dell'incendio è ancora tutto da chiarire. Certo è che una lunga colonna di fumo si è alzata vicino alle abitazioni e alla strada facendo preoccupare i residenti. Alcuni automobilisti che transitavano in quella zona hanno ripreso quello che stava accadendo con il cellulare.

Non è l'unico incendio di questi giorni, causato forse per il troppo caldo. Solo una settimana fa, domenica 28 luglio, un vasto incendio era scoppiato nella zona di Ponte Mammolo a Roma. Le fiamme erano scoppiate forse da alcune sterpaglie in via degli Alberini, ma il troppo caldo aveva poi alimentato in pochi minuti il rogo. Per timore che la grossa nuvola di fumo nero potesse invadere le proprie case, tutti i residenti hanno provveduto a chiudere le finestre. Alla fine i vigili del fuoco avevano fatto evacuare quasi 60 persone tra residenti ed ospiti di un hotel a scopo precauzionale.